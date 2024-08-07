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В Украине нестабильные цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

7 августа 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 7 августа 2024 года
Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последнюю неделю цены на ячмень в Украине были нестабильными. Впрочем, сейчас стоимость этой зерновой культуры имеет восходящий тренд. Аналитики отмечают, что рост цен на зерновую культуру обусловлен ограниченным предложением нового урожая ячменя, поскольку сельхозпроизводители сдерживают продажу, а спрос со стороны импортеров остается высоким.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 7 августа 2024 года.

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По состоянию на 7 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 786 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 7 августа 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 7 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последнюю неделю не была стабильной. За 7 дней стоимость этой зерновой культуры упала на 0,5%. Так, во вторник, 30 июля, средняя цена тонны ячменя была равна 6 821 грн. На следующий день, 31 июля, стоимость этой зерновой культуры выросла до недельного максимума — 6 837 грн. После этого цены ячмень начали падать. В понедельник, 5 августа, стоимость этого вида зерновых достигла своего недельного минимума — 6 757 грн. Впрочем, уже на следующий день, 6 августа, цены на ячмень снова начали расти и достигли отметки в 6 786 грн за тонну. Такая стоимость держится и сегодня.

Цены на ячмень в Украине по состоянию на 7 августа 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак утверждает, что украинский аграрный сектор понес значительные убытки из-за российского вторжения. Эти потери включают обстрел сельскохозяйственных земель, прямой финансовый ущерб, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор, так как он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии ячмень

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