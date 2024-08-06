Ціни на зернові в Україні станом на 6 серпня 2024 року

Збирання урожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На початку серпня в Україні почали стрімко падати ціни на кукурудзу. При цьому аналітики стверджують, що через тривалий посушливий період у низці областей прогнози щодо врожаю цієї зернової культури у новому сезоні погіршуються. Українська зернова асоціація прогнозує врожай кукурудзи на рівні 23,4 млн тонн, що на 2,1 млн тонн нижче попередньої оцінки та на 6,2 млн тонн менше порівняно з торішнім показником.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 6 серпня 2024 року.

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Станом на 6 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 573 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 6 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу досить сильно впала. За 7 днів її вартість знизилася більш ніж на 7%. Так, у понеділок, 29 липня, середня ціна тонни кукурудзи становила 7 091 грн. Це було максимальне значення за тиждень Наступного дня, 30 липня, ціна цієї зернової культури впала до 6 960 грн. Такий цінник на кукурудзу протримався до 2 серпня. Цього дня її вартість впала до 6 870 грн. Така ціна протрималась до понеділка, 5 серпня, коли середня ціна на кукурудзу знизилась до мінімального тижневого значення — 6 573 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначає, що український аграрний сектор зазнав значних втрат через вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та ячменю.