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В Україні нестабільні ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

5 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На початку серпня ціни на соняшник в Україні досить нестабільні. Аналітики вказують на те, що на вартість соняшника нині впливає погіршення прогнозу його врожаю через посушливу погоду, а також дефіцит врожаю 2023 року. Внаслідок цього, ціни на цю зернову культуру залишаються на високому рівні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 5 серпня 2024 року.

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Станом на 5 серпня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 216 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 5 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на соняшник упродовж останнього тижня не відзначались стабільністю. Так, у неділю, 28 липня, ціна соняшнику становила 17 328 грн за тонну. У середу, 31 липня, вона впала до свого тижневого мінімуму у 17 173 грн. При цьому вже на наступний день, у четвер, 1 серпня, вартість соняшнику зросла до свого тижневого максимуму — 17 336 грн. Далі вартість цієї зернової культури зупинилась на позначці 17 216 грн. Така середня ціна соняшника зафіксована й сьогодні.

Ціна на соняшник в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак повідомив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України знадобиться від 56 до 60 млрд доларів. Втім, попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує відновлюватися, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — зазначив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницісої та ячменю.

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