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В Украине нестабильные цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

5 августа 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 5 августа 2024 года
Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В начале августа цены на подсолнечник в Украине достаточно нестабильны. Аналитики указывают на то, что на стоимость подсолнечника в настоящее время влияет ухудшение прогноза его урожая из-за засушливой погоды, а также дефицит урожая в 2023 году. В результате цены на эту зерновую культуру остаются на высоком уровне.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 5 августа 2024 года.

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По состоянию на 5 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 216 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 5 августа 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 5 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на подсолнечник на протяжении последней недели не отличались стабильностью. Так, в воскресенье, 28 июля, цена подсолнечника составила 17 328 грн за тонну. В среду, 31 июля, она упала до своего недельного минимума в 17 173 грн. При этом уже на следующий день, в четверг, 1 августа, стоимость подсолнечника выросла до недельного максимума — 17 336 грн. Далее стоимость этой зерновой культуры остановилась на отметке 17 216 грн. Такая средняя цена подсолнечника отмечена и сегодня.

Цена на подсолнечник в Украине на 5 августа 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сообщил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется от 56 до 60 млрд долларов. Впрочем, несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, что подтверждается ростом площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — отметил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и ячменя.

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