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В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

6 августа 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 августа 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В начале августа в Украине начали стремительно падать цены на кукурузу. При этом аналитики утверждают, что из-за длительного засушливого периода в ряде областей прогнозы по урожаю этой зерновой культуры в новом сезоне ухудшаются. Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай кукурузы на уровне 23,4 млн тонн, что на 2,1 млн тонн ниже предварительной оценки и на 6,2 млн тонн меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 6 августа 2024 года.

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По состоянию на 6 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 573 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 августа 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 6 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу довольно сильно упала. За семь дней ее стоимость снизилась более чем на 7%. Так, в понедельник, 29 июля, средняя цена тонны кукурузы составила 7 091 грн. Это было максимальное значение за неделю. На следующий день, 30 июля, цена этой зерновой культуры упала до 6 960 грн. Такой ценник на кукурузу продержался до 2 августа. В этот день ее стоимость упала до 6 870 грн. Такая цена продержалась до понедельника, 5 августа, когда средняя цена на кукурузу снизилась до минимального недельного значения — 6 573 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Анализ цен на кукурузу в Украине на 6 августа 2024 года
Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отмечает, что украинский аграрный сектор понес значительные потери из-за вторжения России. Эти убытки включают обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и ячменя.

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