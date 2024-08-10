Ціни на зернові в Україні станом на 10 серпня 2024 року

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останній тиждень в Україні значно зросли ціни на соняшник. Попит на соняшник нового врожаю в Україні поступово підвищує вартість цієї зернової культури. Аналітики пов'язують зростання цін з очікуваним скороченням урожаю, обмеженням продажів з боку виробників і конкуренцією між покупцями на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 10 серпня 2024 року.

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Станом на 10 серпня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 951 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 10 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціни на соняшник зросли на 10%. Так, у п'ятницю, 2 серпня, ціна соняшнику становила 17 216 грн за тонну. У середу, 7 серпня, вона зросла до свого тижневого максимуму у 18 997 грн. На цій позначці вартість цієї зернової культури протрималась два дні. У п'ятницю, 9 серпня, вартість соняшнику скоригувалась до 18 951 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що український аграрний сектор серйозно постраждав через російське вторгнення. Серед найбільш значних втрат він виділив обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.