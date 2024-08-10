Цены на зерновые в Украине на 10 августа 2024 года

Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последнюю неделю в Украине значительно выросли цены на подсолнечник. Спрос на подсолнечник нового урожая в Украине постепенно повышает стоимость этой зерновой культуры. Аналитики связывают рост цен с ожидаемым сокращением урожая, ограничением продаж со стороны производителей и конкуренцией между покупателями на внутреннем рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 10 августа 2024 года.

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По состоянию на 10 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 951 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 10 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на подсолнечник выросли на 10%. Так, в пятницу, 2 августа, цена подсолнечника составила 17 216 грн за тонну. В среду, 7 августа, она выросла до своего недельного максимума в 18 997 грн. На такой отметке стоимость этой зерновой культуры продержалась два дня. В пятницу, 9 августа, стоимость подсолнечника скорректировалась до 18 951 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что украинский аграрный сектор серьезно пострадал из-за российского вторжения. Среди наиболее значительных потерь он выделил обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямой финансовый ущерб, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.