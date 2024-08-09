Ціни на зернові в Україні станом на 9 серпня 2024 року

В Україні впали ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у серпні
У серпні в Україні почали падати ціни на пшеницю. При цьому аналітики прогнозують зниження врожайності пізніх культур. Аномальна спека вже відбилася на ранніх культурах, таких як пшениця, ячмінь, горох, ріпак, жито та овес, проте втрати становлять лише 2-3%.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 9 серпня.
Станом на 9 серпня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 456 грн за тонну разом з ПДВ.
В якому стані перебуває експорт зернових в Україні
Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі обсяги виробництва знизилися до 78 мільйонів тонн. За його словами, значні площі посівів було втрачено на сході країни. Для задоволення внутрішнього попиту Україні необхідно 12-15 мільйонів тонн, а майже весь обсяг, що залишився, йде на експорт, причому 90% транспортується морським шляхом.
"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.
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