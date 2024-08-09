Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 августа 2024 года

В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в августе
В августе в Украине начали падать цены на пшеницу. При этом аналитики прогнозируют понижение урожайности поздних культур. Аномальная жара уже отразилась на ранних культурах, таких как пшеница, ячмень, горох, рапс, рожь и овес, однако потери составляют всего 2-3%.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 9 августа.
По состоянию на 9 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 456 грн за тонну вместе с НДС.
В каком состоянии находится экспорт зерновых в Украине
Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства снизились до 78 миллионов тонн. По его словам, значительные площади посевов были утрачены на востоке страны. Для удовлетворения внутреннего спроса Украине необходимо 12-15 миллионов тонн, а почти весь оставшийся объем идет на экспорт, причем 90% транспортируется морским путем.
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.
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