Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 августа 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В августе в Украине начали падать цены на пшеницу. При этом аналитики прогнозируют понижение урожайности поздних культур. Аномальная жара уже отразилась на ранних культурах, таких как пшеница, ячмень, горох, рапс, рожь и овес, однако потери составляют всего 2-3%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 9 августа.

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По состоянию на 9 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 456 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 9 августа. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни упала на 0,6%. В четверг, 1 августа, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 502 грн, что составляло недельный максимум. Практически всю неделю стоимость этой зерновой культуры падала или оставалась на уровне предыдущего дня. В среду, 7 августа, цена пшеницы упала до своего недельного минимума в 7 452 грн за тонну. Впрочем, уже на следующий день цены на нее пошли вверх и выросли до 7 456 грн. Такая стоимость пшеницы держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

В каком состоянии находится экспорт зерновых в Украине

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства снизились до 78 миллионов тонн. По его словам, значительные площади посевов были утрачены на востоке страны. Для удовлетворения внутреннего спроса Украине необходимо 12-15 миллионов тонн, а почти весь оставшийся объем идет на экспорт, причем 90% транспортируется морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.