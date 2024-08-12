Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 августа — сколько стоит ячмень

Уборка урожая. Фото: Reuters

В Украине цены на ячмень выросли за последнюю неделю из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на урожай и роста спроса на мировом рынке. Эти факторы существенно повысили стоимость ячменя и, по прогнозам экспертов, такая тенденция может сохраняться.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 12 августа 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 12 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 876 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 12 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в последние дни существенно выросла. В понедельник, 5 августа, стоимость этого вида зерновых составила 6 757 грн за тонну, а на следующий день, 6 августа, цены на ячмень достигли отметки в 6 786 грн за тонну. В среду, 7 августа, тонна ячминя стоила 6 795 грн, а в четверг, 8 августа, уже 6 824 грн. В пятницу, 9 августа, цена на ячмень снова выросла и составила 6 856 грн за тонну, а в субботу, 10 августа, повысилась до 6 876 грн за тонну. Такая стоимость этой агрокультуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак заявил, что украинский аграрный сектор понес значительные убытки из-за российского вторжения. Эти потери включают обстрел сельскохозяйственных земель, прямой финансовый ущерб, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор, так как он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.