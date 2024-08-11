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Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у серпні

11 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 11 серпня 2024 року — скільки коштує тонна кукурудзи
Збирання урожаю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні значно зросли ціни на кукурудзу, що стало наслідком кількох факторів. Основною причиною підвищення є обмежене постачання через несприятливі погодні умови та проблеми з експортом, які вплинули на обсяги виробництва та доступність на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 11 серпня 2024 року.

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Станом на 11 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 261 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує кукурудза 11 серпня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 11 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня середня ціна на кукурудзу суттєво зросла. У п'ятницю, 2 серпня, її вартість становила 6 870 грн за тонну, а у понеділок, 5 серпня, — 6 573 грн за тонну. У вівторок, 6 серпня, вартість кукурудзи становила 6 583 грн за тонну, а у середу, 7 серпня, вже 6 892 грн за тонну. У четвер, 8 серпня, тонна цієї агрокультури коштувала 6 931 грн, а у п'ятницю, 9 серпня, ціна кукурудзи зросла до 7 261 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на кукурудзу в Україні за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначає, що український аграрний сектор зазнав значних втрат через вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та ячменю.

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