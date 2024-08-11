Цены на зерновые в Украине на 11 августа 2024 года — сколько стоит тонна кукурузы

Уборка урожая. Фото: УНІАН

В Украине значительно выросли цены на кукурузу, что явилось следствием нескольких факторов. Основной причиной повышения является ограниченная поставка из-за неблагоприятных погодных условий и проблем с экспортом, которые повлияли на объемы производства и доступность на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 11 августа 2024 года.

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По состоянию на 11 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 261 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 11 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на кукурузу существенно выросла. В пятницу, 2 августа, ее стоимость составляла 6 870 грн за тонну, а в понедельник, 5 августа, — 6 573 грн за тонну. Во вторник, 6 августа, стоимость кукурузы составила 6 583 грн за тонну, а в среду, 7 августа, уже 6 892 грн за тонну. В четверг, 8 августа, тонна этой агрокультуры стоила 6 931 грн, а в пятницу, 9 августа, цена кукурузы выросла до 7 261 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отмечает, что украинский аграрный сектор понес значительные потери из-за вторжения России. Эти убытки включают обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и ячменя.