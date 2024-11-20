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В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

20 листопада 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 20 листопада 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні продовжує стрімко падати вартість сої. Минулого тижня аналітики зафіксували зниження цін на соєві боби як на внутрішньому, так і експортному ринках. Це пов'язано головним чином із сезонним насиченням ринку сировиною нового врожаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 20 листопада 2024 року.

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Станом на 20 листопада середня ціна на сою в Україні становить 18 087 грн за тонну разом з ПДВ.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 20 листопада 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 20 листопада 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціни на сою в Україні падали двічі. За 7 днів вартість тонни цієї зернової культури впала на 2,3%. Так, у вівторок, 12 листопада, ціна сої дорівнювала 18 515 грн за тонну, що становило тижневий максимум. У четвер, 14 листопада, вартість цієї зернової культури впала до 18 321 грн за тонну. У субботу, 16 листопада, ціни на сою впали вдруге — до 18 087 грн за тонну. Така вартість цього виду зернових зафіксована й сьогодні.

В Україні впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Проте через втрату посівних площ на сході країни обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, а більшість урожаю йде на експорт. Нині 90% продукції, що експортується, транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзиячменю та соняшнику.

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