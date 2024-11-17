Ціни на зернові в Україні — скільки коштує соняшник 17 листопада

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Ціна на соняшник в Україні в листопаді трохи знизилася за останній тиждень. Основною причиною цього стало зменшення попиту на олійну культуру, оскільки переробники вже заповнили свої запаси після завершення збору врожаю. Крім того, зниження вартості спричинене поступовим стабілізацією цін на міжнародних ринках, що впливає на вітчизняний ринок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 17 листопада 2024 року.

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Станом на 17 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 274 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 17 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна соняшнику за останній тиждень дещо знизилась. Минулої неділі, 10 листопада, вартість зерна становила 25 441 грн за тонну, а у вівторок, 12 листопада, — 25 579 грн за тонну. У четвер, 14 листопада, тонна цієї зернової культури коштувала 25 618 грн, а наступного дня — 25 506 грн. В суботу, 16 листопада, ціна на соняшник становила вже 25 274 грн за тонну і залишається на такому рівні і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг скоротився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.