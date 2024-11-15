Ціни на зернові в Україні станом на 15 листопада 2024 року

Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжують досить стрімко падати ціни на сою. Аналітики зазначають, що покращення погодних умов у Бразилії посил ило тиск на світ ові ціни на цей вид зернових. Крім того, збільшення поста чання сої з Південної Америки до ЄС та дозвіл Пакист ану на імпорт ГМО-сої призвели до зниження попиту на сою в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 15 листопада 2024 року.

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Станом на 15 листопада середня ціна на сою в Україні становить 18 321 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 15 листопада 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх 7 днів ціни на сою в Україні падали двічі. За тиждень вартість тонни цієї зернової культури впала на 2%. Так, у четвер, 7 листопада, ціна сої дорівнювала 18 709 грн за тонну, що становило тижневий максимум. У суботу, 9 листопада вартість цієї зернової культури впала до 18 515 грн за тонну. У четвер, 14 листопада, ціни на сою впали вдруге — до 18 321 грн за тонну. Така ціна цього виду зернових зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Проте через втрату посівних площ на сході країни обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, а більшість урожаю йде на експорт. Нині 90% продукції, що експортується, транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, соняшнику та кукурудзи.