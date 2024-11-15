Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 ноября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают стремительно падать цены на сою. Аналитики отмечают, что улучшение погодных условий в Бразилии усилило давление на мировые цены на этот вид зерновых. Кроме того, увеличение поставок сои из Южной Америки в ЕС и разрешение Пакистана на импорт ГМО-сои привели к снижению спроса на сою в Украине.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 15 ноября 2024 года.

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По состоянию на 15 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 18 321 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 15 ноября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней цены на сою в Украине падали дважды. За неделю стоимость тонны этой зерновой культуры упала на 2%. Так, в четверг, 7 ноября, цена сои была равна 18 709 грн за тонну, что составляло недельный максимум. В субботу, 9 ноября, стоимость этой зерновой культуры упала до 18 515 грн за тонну. В четверг, 14 ноября, цены на сою упали второй раз — до 18 321 грн за тонну. Такая цена этого вида зерновых зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако из-за потери посевных площадей на востоке страны объемы сократились до 78 миллионов тонн. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, а большинство урожая идет на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции транспортируется морем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, подсолнечника и кукурузы.