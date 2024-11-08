Ціни на зернові в Україні станом на 8 листопада 2024 року

Збір кукурудзи. Фото: Bloomberg

На початку листопада ціни на кукурудзу в Україні демонструють незначне зростання. Основними причинами цього є зниження обсягів пропозиції від аграріїв, а також очікування щодо подальшого збільшення попиту на зовнішніх ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 8 листопада 2024 року.

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Станом на 8 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 408 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 8 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня вартість кукурудзи в Україні дещо зросла за перший тиждень листопада. Минулої п'ятниці, 1 листопада, ця агрокультура коштувала 8 390 грн за тонну, а в суботу, 2 листопада, — 8 391 грн за тонну. В середу, 6 листопада, ціна на кукурудзу становила 8 388 грн за тонну, а в четвер, 7 листопада, підвищилась до 8 408 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, до початку війни обсяг виробництва зернових та олійних культур в Україні становив близько 110 мільйонів тонн. Однак зараз цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для забезпечення внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, при цьому більшість урожаю йде на експорт, причому 90% поставок здійснюється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.