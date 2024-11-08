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Цены на кукурузу — на сколько подорожало зерно в ноябре

8 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 ноября 2024 года
Сбор кукурузы. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале ноября цены на кукурузу в Украине демонстрируют незначительный рост. Основными причинами этого являются снижение объемов предложения от аграриев, а также ожидания дальнейшего увеличения спроса на внешних рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 8 ноября 2024 года.

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По состоянию на 8 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 408 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза в Украине 8 ноября 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 8 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя стоимость кукурузы в Украине несколько выросла за первую неделю ноября. В прошлую пятницу, 1 ноября, эта агрокультура стоила 8 390 грн за тонну, а в субботу, 2 ноября, — 8 391 грн за тонну. В среду, 6 ноября, цена на кукурузу составила 8 388 грн за тонну, а в четверг, 7 ноября, повысилась до 8 408 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу в начале ноября в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к началу войны объем производства зерновых и масличных культур в Украине составил около 110 миллионов тонн. Однако сейчас этот показатель снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для обеспечения внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, при этом большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% поставок осуществляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

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06:40 Цены на медь начали расти — сколько стоит лом в ноябре

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