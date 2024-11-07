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В Україні зросли ціни на соняшник — скільки коштує зерно

7 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 7 листопада 2024 року
Збір врожаю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні за останні кілька днів помітно зросли, що пов'язано з високим попитом на олію та зниженням обсягів збору через несприятливі погодні умови. Очікується, що зростання вартості триватиме до завершення сезону, що стимулює аграріїв до активніших продажів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 7 листопада 2024 року.

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Станом на 7 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 278 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник в Україні 7 листопада 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 7 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на соняшник продовжує зростати. В четвер, 31 жовтня, тонна цієї зернової культури коштувала 24 863 грн, а в п'ятницю, 1 листопада, здорожчала до 25 238 грн. Наступного дня вартість соняшнику становила 25 018 грн за тонну, а в неділю, 3 листопада, — 25 240 грн за тонну. У вівторок, 5 листопада, середня ціна на соняшник зросла до 25 273 грн за тонну, а в середу, 6 листопада, — до 25 278 грн за тонну. Така вартість соняшнику зберігається й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник в Україні на початку листопада
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, до початку війни обсяг виробництва зернових та олійних культур в Україні становив близько 110 мільйонів тонн. Однак зараз цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни.

Для забезпечення внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, при цьому більшість урожаю йде на експорт, причому 90% поставок здійснюється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю в листопаді. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

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03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

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