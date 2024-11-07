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В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

7 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине за последние несколько дней заметно выросли, что связано с высоким спросом на растительное масло и снижением объемов сбора из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидается, что рост стоимости будет продолжаться до завершения сезона, что стимулирует аграриев к более активным продажам.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 7 ноября 2024 года.

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По состоянию на 7 ноября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 278 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит подсолнечник в Украине 7 ноября 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 7 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник продолжает расти. В четверг, 31 октября, тонна этой зерновой культуры стоила 24 863 грн, а в пятницу, 1 ноября, подорожала до 25 238 грн. На следующий день стоимость подсолнечника составила 25 018 грн за тонну, а в воскресенье, 3 ноября, — 25 240 грн за тонну. Во вторник, 5 ноября, средняя цена на подсолнечник выросла до 25 273 грн за тонну, а в среду, 6 ноября, — до 25 278 грн за тонну. Такая стоимость подсолнечника сохраняется и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник в Украине в начале ноября
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к началу войны объем производства зерновых и масличных культур в Украине составил около 110 миллионов тонн. Однако сейчас этот показатель снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны.

Для обеспечения внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, при этом большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% поставок осуществляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в ноябре. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

цены в Украине подсолнечник деньги сельское хозяйство зерно

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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