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Ціни на кукурудзу — скільки коштує зерно на початку листопада

3 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 3 листопада 2024 року
Збір врожаю. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку листопада ціни на кукурудзу в Україні залишаються стабільними, незважаючи на коливання на світових ринках. Така ситуація обумовлена стабільним попитом на внутрішньому ринку, а також відносно високими запасами врожаю, що дозволяє зберігати цінову рівновагу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 3 листопада 2024 року.

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Станом на 3 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 391 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує кукурудза в Україні 3 листопада
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 3 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середні ціни на кукурудзу за останні дні майже не змінилися. Минулої суботи, 26 жовтня, тонна  кукурудзи коштувала 8 381 грн, а у вівторок, 29 жовтня, — 8 357 грн. У середу, 30 жовтня, вартість цієї агрокультури становила вже 8 390 грн за тонну, а в суботу, 2 листопада, — 8 391 грн за тонну. Така ціна кукурудзи фіксується й сьогодні.

Як змінились ціни на кукурудзу за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що до початку повномасштабної війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, проте ці обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується. Наразі 90% продукції, що експортується, перевозиться морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.

ціни в Україні кукурудза гроші сільське господарство зерно

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