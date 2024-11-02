Ціни на зернові в Україні станом на 2 листопада 2024 року

Збір врожаю. Фото: HarvEast

На початку листопада в Україні ціни на соняшник знову зросли, що пояснюється зростаючим попитом на олійну сировину та обмеженими запасами цієї культури на ринку. Експерти також зазначають, що зниження пропозиції через цьогорічні погодні умови додатково підштовхує вартість соняшника вгору, створюючи напругу серед виробників олії та переробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 2 листопада 2024 року.

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Станом на 2 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 238 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 2 листопада. Скриншот: tripoli.land

За останній тиждень середня вартість соняшнику в Україні суттєво зросла. Минулої суботи, 26 жовтня, вона становила 24 591 грн, а в середу, 30 жовтня, підвищилася до 24 862 грн за тонну. В четвер, 31 жовтня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 24 863 грн, а в п'ятницю, 1 листопада, здорожчала до 25 238 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.