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Ціни на соняшник — як здорожчало зерно на початку листопада

2 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 2 листопада 2024 року
Збір врожаю. Фото: HarvEast
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку листопада в Україні ціни на соняшник знову зросли, що пояснюється зростаючим попитом на олійну сировину та обмеженими запасами цієї культури на ринку. Експерти також зазначають, що зниження пропозиції через цьогорічні погодні умови додатково підштовхує вартість соняшника вгору, створюючи напругу серед виробників олії та переробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 2 листопада 2024 року.

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Станом на 2 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 238 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник в Україні 2 листопада 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 2 листопада. Скриншот: tripoli.land

За останній тиждень середня вартість соняшнику в Україні суттєво зросла. Минулої суботи, 26 жовтня, вона становила 24 591 грн, а в середу, 30 жовтня, підвищилася до 24 862 грн за тонну. В четвер, 31 жовтня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 24 863 грн, а в п'ятницю, 1 листопада, здорожчала до 25 238 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник в Україні на початку листопада
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

ціни в Україні гроші соняшник аграрії сільське господарство зерно

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