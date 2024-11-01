Ціни на зернові в Україні станом на 1 листопада 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

За останній тиждень ціни на пшеницю в Україні залишилися практично незмінними, що свідчить про стабільність на ринку. Основними факторами, які вплинули на цінову ситуацію, стали якість цьогорічного врожаю та стабільний попит з боку внутрішніх і зовнішніх покупців. Збереження цін на попередньому рівні вказує на відсутність значних коливань у попиті та пропозиції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 1 листопада.

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Станом на 1 листопада 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 743 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 1 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень жовтня майже не змінилася. Минулої п'ятниці, 25 жовтня, вартість цієї зернової культури становила 8 734 грн за тонну, а в суботу, 26 жовтня, — 8 765 грн за тонну. У вівторок, 29 жовтня, тонна пшениці коштувала 8 739 грн, а в середу, 30 жовтня, — 8 745 грн. В четвер, 31 жовтня, вартість змінилась і становила вже 8 743 грн за тонну. Наразі середня ціна на пшеницю залишається на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак вказує на серйозні втрати, які зазнав український аграрний сектор через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.