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Ціни на пшеницю — скільки коштує зерно на початку листопада

1 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 1 листопада 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на пшеницю в Україні залишилися практично незмінними, що свідчить про стабільність на ринку. Основними факторами, які вплинули на цінову ситуацію, стали якість цьогорічного врожаю та стабільний попит з боку внутрішніх і зовнішніх покупців. Збереження цін на попередньому рівні вказує на відсутність значних коливань у попиті та пропозиції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 1 листопада.

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Станом на 1 листопада 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 743 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця 1 листопада 2024 року в Україні
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 1 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень жовтня майже не змінилася. Минулої п'ятниці, 25 жовтня, вартість цієї зернової культури становила 8 734 грн за тонну, а в суботу, 26 жовтня, — 8 765 грн за тонну. У вівторок, 29 жовтня, тонна пшениці коштувала 8 739 грн, а в середу, 30 жовтня, — 8 745 грн. В четвер, 31 жовтня, вартість змінилась і становила вже 8 743 грн за тонну. Наразі середня ціна на пшеницю залишається на цьому рівні.

Як змінились ціни на пшеницю на початку листопада 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак вказує на серйозні втрати, які зазнав український аграрний сектор через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

ціни в Україні гроші аграрії пшениця сільське господарство зерно

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