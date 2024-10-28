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Соняшник подорожчав — скільки коштує тонна зерна в жовтні

28 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
Збір врожаю соняшнику. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні наприкінці жовтня продовжують зростати через зростання попиту на олійні культури на міжнародних ринках. Станом на сьогодні, фактори, такі як обмеження пропозиції через погодні умови та активізація закупівель з боку переробників, сприяють подорожчанню соняшникового насіння. 

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 28 жовтня 2024 року.

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Станом на 28 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 24 591 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник 28 жовтня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 28 жовтня. Скриншот: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні знову зросла. У суботу, 19 жовтня, вона становила 23 888 грн, а в середу, 23 жовтня, підвищилась до 24 185 грн за тонну. В четвер, 24 жовтня, тонна соняшнику коштувала 24 221 грн, а в суботу, 26 жовтня, — 24 591 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник за останній тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

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