Ціни на зернові в Україні станом на 24 жовтня 2024 року

Збір врожаю. Фото: B&A Genetics

Ціни на кукурудзу в Україні за останній тиждень трохи знизилися, що зумовлено сезонними коливаннями та змінами в попиті на ринку. Вдосталь запасів, а також стабільні обсяги експорту агропродукції сприяли цьому тренду. Аграрії та експерти відзначають, що ситуація на світових ринках, зокрема зміни в погодних умовах у ключових регіонах виробництва, також впливають на формування цінової динаміки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 24 жовтня 2024 року.

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Станом на 24 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 420 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 24 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу майже не змінилась за останні дні. В четвер, 17 жовтня, вартість зерна становила 8 454 грн за тонну, а п'ятницю, 18 жовтня, — 8 456 грн за тонну. В суботу, 19 жовтня, кукурудза коштувала 8 404 грн за тонну, а у вівторок, 22 жовтня, — 8 399 грн за тонну. В середу, 23 жовтня, ціна змінилась і становила вже 8 420 грн за тонну. Така вартість кукурудзи зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що до початку повномасштабної війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, проте ці обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується. Наразі 90% продукції, що експортується, перевозиться морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.