Ціни на зернові в Україні станом на 21 жовтня 2024 року

Збір врожаю. Фото: Reuters

Упродовж останнього тижня ціни на сою в Україні залишились стабільними, продовжуючи утримуватись на рівні, досягнутому раніше. Така стабільність вартості пояснюється низкою факторів, зокрема, стабільним попитом на продукцію з боку переробних підприємств та позитивними прогнозами щодо врожайності цієї культури в наступному сезоні. Водночас, світові тенденції та збереження високих цін на сировинні товари також сприяють утриманню цін на сою на стабільному рівні, що позитивно впливає на аграрний сектор країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 21 жовтня 2024 року.

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Станом на 21 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 19 913 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 21 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на сою за останній тиждень не змінилась. З минулої суботи, 12 жовтня, до четверга, 17 жовтня, включно вартість цієї зернової культури становила 19 915 грн за тонну. У п'ятницю, 18 жовтня, тонна сої коштувала 19 913 грн. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Проте через втрату значних посівних площ на сході країни обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн. Для внутрішніх потреб Україні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, а більшість урожаю вирушає на експорт. Нині 90% продукції, що експортується, транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, пшениці та кукурудзи.