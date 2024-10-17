Ціни на зернові в Україні станом на 17 жовтня 2024 року

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

За останній тиждень в Україні спостерігається незначне підвищення цін на пшеницю, яке стало наслідком низки факторів. Серед основних причин — зміни в попиті на міжнародних ринках, коливання обмінного курсу гривні, а також затримки в поставках через порушення логістичних ланцюгів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 17 жовтня.

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Станом на 17 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 613 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 17 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середні ціни на пшеницю за останній тиждень знову зросли. У четвер, 10 жовтня, ціна на пшеницю становила 8 489 грн за тонну, а у п'ятницю, 11 жовтня, пшениця коштувала вже 8 546 грн за тонну. В суботу, 12 жовтня, тонна пшениці коштувала вже 8 583 грн, а у вівторок, 15 жовтня, — 8 603 грн. У середу, 17 жовтня, ціна пшениці знову зросла і становила вже 8 613 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний аналітик Андрій Новак зазначає, що український аграрний сектор зазнав значних втрат внаслідок російського вторгнення. До цих втрат відносяться обстріли сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури, а також викрадення зерна російськими військами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, соняшнику та ячменю.