Ціни на зернові в Україні станом на 13 жовтня 2024 року

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Ціни на соняшник в Україні за останній тиждень зазнали суттєвого зростання, викликаного низкою факторів. Відновлення попиту на олійні культури на світовому ринку, скорочення обсягів виробництва через несприятливі погодні умови та активізація експорту створюють тиск на ринок, що призводить до підвищення цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 13 жовтня 2024 року.

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Станом на 13 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 23 092 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 13 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на соняшник за останній тиждень помітно зросла. У понеділок, 7 жовтня, тонна соняшнику коштувала 22 306 грн, а у вівторок, 8 жовтня, — 22 389 грн. Наступного дня, 9 вересня, вартість цієї зернової культури становила 22 552 грн за тонну, а в четвер, 10 вересня, — 22 767 грн за тонну. В суботу, 12 жовтня, ціна на соняшник становила 23 092 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.