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Ціни на ячмінь продовжують зростати — скільки коштує зерно в жовтні

10 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 10 жовтня 2024 року
Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні продовжують зростати, за останній тиждень зафіксовано нове підвищення. Основними причинами цього зростання є зменшення обсягів виробництва через несприятливі погодні умови та зростання попиту на міжнародних ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 10 жовтня 2024 року.

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Станом на 10 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 174 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує ячмінь в Україні 10 жовтня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 10 жовтня 2​024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня вартість ячменю в Україні за останній тиждень зросла майже на 150 грн. Минулого четверга, 3 жовтня, тонна ячменю коштувала 7 036 грн, а в п'ятницю, 4 жовтня, — 7 051 грн. У неділю, 6 жовтня, вартість цієї агрокультури становила 7 092 грн за тонну, а у вівторок, 8 жовтня, її ціна зросла до 7 131 грн за тонну. У середу, 9 жовтня, вартість ячменю становила вже 7 174 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на ячмінь за тиждень у жовтні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак пояснив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні ушкодження, сільське господарство країни продовжує відновлюватись, про що свідчить збільшення посівних площ та обсягу врожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та кукурудзи.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно аграрії ячмінь

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