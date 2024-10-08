Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 8 жовтня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжується зростання вартості майже всіх зернових культур. Соняшник не є виключенням. При цьому аналітики зазначають, що українські фермери утримують свою продукцію, очікуючи, що ціни й надалі продовжать зростати.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 8 жовтня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 8 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 22 306 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 3 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні майже постійно зростала. Вартість цієї зернової культури підвищилась рівно на 1 тисячу грн. Зростання становило 4,6% Так, у понеділок, 30 вересня, ціна соняшнику була на тижневому мінімумі та становила 21 306 грн за тонну. Протягом семи днів вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У суботу, 5 жовтня, вона зросла до свого тижневого максимуму — 22 306 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшеиниці та ячменю.