Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні arrow

Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

8 жовтня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 8 жовтня 2024 року
Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні продовжується зростання вартості майже всіх зернових культур. Соняшник не є виключенням. При цьому аналітики зазначають, що українські фермери утримують свою продукцію, очікуючи, що ціни й надалі продовжать зростати.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 8 жовтня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 8 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 22 306 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни зернових в Україні станом на 8 жовтня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 3 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні майже постійно зростала. Вартість цієї зернової культури підвищилась рівно на 1 тисячу грн. Зростання становило 4,6% Так, у понеділок, 30 вересня, ціна соняшнику була на тижневому мінімумі та становила 21 306 грн за тонну.  Протягом семи днів вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У суботу, 5 жовтня, вона зросла до свого тижневого максимуму — 22 306 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Ціни на соняшник в Україні станом на 8 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїпшеиниці та ячменю.

ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії соняшник

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників