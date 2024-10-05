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В Україні злетіли ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у жовтні

5 жовтня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останні дні в Україні різко зросла вартість ячменю. У перших числах жовтня вартість цієї зернової культури зросла на 0,2%. При цьому, як зазначають аналітики, у вересні 2024 року український агроекспорт показав змішані результати. З одного боку, загальний обсяг експорту агропродукції досяг 4,9 млн тонн, що є значним показником. З іншого боку, порівняно з попереднім місяцем спостерігається зниження на 11,8%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 5 жовтня 2024 року.

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Станом на 5 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 051 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 5 жовтня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня були відносно стабільними, але за останні дні почали стрімко зростати. Так, у четвер, 27 вересня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 7 033 грн. У вівторок, 1 жовтня, вартість цього виду зернових збільшилась до 7 037 грн, однак вже наступного дня, 2 жовтня, скорегувалась до 7 034 грн. Втім, у четвер, 4 жовтня, вартість цієї зернової культури стрімко зросла до свого тижневого максимуму — 7 051 грн за тонну. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Ціни на ячмнінь в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак наголосив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні ушкодження, сільське господарство країни продовжує відновлюватись, про що свідчить збільшення посівних площ та обсягу врожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїпшениці та кукурудзи.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії ячмінь

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