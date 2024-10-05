Цены на зерновые в Украине на 5 октября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние дни в Украине резко возросла стоимость ячменя. В первых числах октября цена данной зерновой культуры возросла на 0,2%. При этом, как отмечают аналитики, в сентябре 2024 года украинский агроэкспорт показал смешанные результаты. С одной стороны, общий объем экспорта агропродукции достиг 4,9 млн тонн, что является значительным показателем. Кроме того, по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается понижение на 11,8%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 5 октября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 5 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 051 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 5 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень на последней неделе были относительно стабильными, но за последние дни начали стремительно расти. Так, в четверг, 27 сентября, средняя цена тонны ячменя равнялась 7 033 грн. Во вторник, 1 октября, стоимость этого вида зерновых увеличилась до 7037 грн, однако уже на следующий день, 2 октября, скорректировалась до 7 034 грн. Впрочем, в четверг, 4 октября, стоимость этой зерновой культуры стремительно выросла до своего недельного максимума — 7051 грн за тонну. Такая цена ячменя держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак подчеркнул, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные повреждения, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение посевных площадей и урожая прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.