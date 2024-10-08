Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 8 октября 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжается рост стоимости почти всех зерновых культур. Подсолнечник не стал исключением. При этом аналитики отмечают, что украинские фермеры удерживают свою продукцию, ожидая, что цены и дальше продолжат расти.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 8 октября 2024 года.

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По состоянию на 8 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 22 306 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 3 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине почти постоянно росла. Стоимость этой зерновой культуры повысилась ровно на 1 тысячу гривен. Рост составил 4,6% Так, в понедельник, 30 сентября, цена подсолнечника была на недельном минимуме и составила 21 306 грн за тонну. В течение семи дней стоимость этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В субботу, 5 октября, она выросла до своего недельного максимума — 22 306 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.