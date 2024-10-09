Ціни на зернові в Україні станом на 9 жовтня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У жовтні продовжується зростання цін майже всіх зернових в Україні. Дорожчає в тому числі й кукурудза. При цьому аналітики зазначають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало значної шкоди українській економіці, особливо аграрному сектору. За даними Київської школи економіки, загальні непрямі втрати України, включаючи поточні та прогнозовані збитки у доходах та доданій вартості, перевищують 1,1 трильйона доларів США.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 9 жовтня 2024 року.

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Станом на 9 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 336 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 9 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціни на кукурудзу зростали або залишалися на рівні попереднього дня. Так, у вівторок, 1 жовтня, середня ціна тонни кукурудзи становила 7 898 грн. Це було мінімальне значення за тиждень. За 7 днів вартість цієї культури перетнула психологічну позначку у 8 000 грн. У вівторок, 8 жовтня, ціна кукурудзи зросла до 8 336 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Економічний експерт Андрій Новак наголошує на значних збитках, які зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Ці збитки включають обстріли сільськогосподарських земель, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.