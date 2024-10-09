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В октябре растут цены на зерновые — сколько в Украине стоит тонна кукурузы

9 октября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 октября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В октябре продолжается рост цен почти всех зерновых в Украине. Дорожает в том числе и кукуруза. При этом аналитики отмечают, что полномасштабное вторжение России в Украину нанесло значительный ущерб украинской экономике, особенно аграрному сектору. По данным Киевской школы экономики, общие косвенные потери Украины, включая текущие и прогнозируемые убытки в доходах и добавленной стоимости, превышают 1,1 триллиона долларов США.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 9 октября 2024 года.

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По состоянию на 9 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8336 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 октября 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 9 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на кукурузу росли или оставались на уровне предыдущего дня. Так, во вторник, 1 октября, средняя цена тонны кукурузы составила 7 898 грн. Это было минимальное значение через неделю. За 7 дней стоимость этой культуры пересекла психологическую отметку в 8 000 грн. Во вторник, 8 октября, цена кукурузы выросла до 8 336 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

График цен на кукурузу в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Экономический эксперт Андрей Новак отмечает значительные убытки, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Эти убытки включают в себя обстрелы сельскохозяйственных земель, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии кукуруза

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