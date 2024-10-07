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Ціни на пшеницю знову зросли — скільки коштує тонна зерна на початку жовтня

7 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 7 жовтня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні за перший тиждень жовтня значно зросли, що стало наслідком кількох факторів. По-перше, зростання світових цін на зерно, спричинене обмеженнями експорту з деяких країн, вплинуло на внутрішній ринок. По-друге, проблеми з погодними умовами та затримки у зборі врожаю також внесли корективи у пропозицію пшениці, що додатково підвищило її вартість. 

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 7 жовтня.

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Станом на 7 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 296 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця 7 жовтня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 7 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень помітно зросла. В понеділок, 30 вересня, тонна цієї агрокультури коштувала 7 998 грн, а у вівторок, 1 жовтня, — 8 010 грн. В середу, 2 жовтня, вартість пшениці становила вже 8 025 грн за тонну, а в четвер, 3 жовтня, вона зросла до 8 141 грн за тонну. У п'ятницю, 4 жовтня, ціна на пшеницю становила вже 8 183 грн за тонну, а в суботу, 5 жовтня, — 8 296 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури зафіксована і сьогодні. 

Як змінились ціни на пшеницю за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак вказує на серйозні втрати, які зазнав український аграрний сектор через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, соняшнику та ячменю.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно аграрії пшениця

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