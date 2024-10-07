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Цены на пшеницу снова выросли — сколько стоит тонна зерна в начале октября

7 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 7 октября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине за первую неделю октября значительно выросли, что явилось следствием нескольких факторов. Во-первых, рост мировых цен на зерно, вызванный ограничениями экспорта из некоторых стран, повлиял на внутренний рынок. Во-вторых, проблемы с погодными условиями и задержки в уборке урожая также внесли коррективы в предложение пшеницы, что дополнительно повысило ее стоимость.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 7 октября.

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По состоянию на 7 октября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 296 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит пшеница 7 октября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 7 октября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю заметно выросла. В понедельник, 30 сентября, тонна этой агрокультуры стоила 7 998 грн, а во вторник, 1 октября, — 8 010 грн. В среду, 2 октября, стоимость пшеницы составила уже 8 025 грн за тонну, а в четверг, 3 октября, она выросла до 8 141 грн за тонну. В пятницу, 4 октября, цена на пшеницу составляла уже 8 183 грн за тонну, а в субботу, 5 октября, — 8 296 грн за тонну. Такая стоимость агрокультуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на пшеницу за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак указывает на серьезные потери, которые понес украинский аграрный сектор из-за российского вторжения. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, подсолнечника и ячменя.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно аграрии пшеница

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