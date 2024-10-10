Цены на зерновые в Украине на 10 октября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Цены на ячмень в Украине продолжают расти, за последнюю неделю зафиксировано новое повышение. Основными причинами этого роста является уменьшение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий и роста спроса на международных рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 10 октября 2024 года.

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По состоянию на 10 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 174 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 10 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя стоимость ячменя в Украине за последнюю неделю выросла почти на 150 грн. В прошлый четверг, 3 октября, тонна ячменя стоила 7 036 грн, а в пятницу, 4 октября, — 7 051 грн. В воскресенье, 6 октября, стоимость этой агрокультуры составила 7 092 грн за тонну, а во вторник, 8 октября, ее цена выросла до 7 131 грн за тонну. В среду, 9 октября, стоимость ячменя составила уже 7 174 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак пояснил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные повреждения, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение посевных площадей и урожая прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.