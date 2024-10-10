Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоит зерно в октябре arrow

Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоит зерно в октябре

10 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 10 октября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине продолжают расти, за последнюю неделю зафиксировано новое повышение. Основными причинами этого роста является уменьшение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий и роста спроса на международных рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 10 октября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 10 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 174 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень в Украине 10 октября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 10 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя стоимость ячменя в Украине за последнюю неделю выросла почти на 150 грн. В прошлый четверг, 3 октября, тонна ячменя стоила 7 036 грн, а в пятницу, 4 октября, — 7 051 грн. В воскресенье, 6 октября, стоимость этой агрокультуры составила 7 092 грн за тонну, а во вторник, 8 октября, ее цена выросла до 7 131 грн за тонну. В среду, 9 октября, стоимость ячменя составила уже 7 174 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на ячмень за неделю в октябре
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак пояснил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные повреждения, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение посевных площадей и урожая прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно аграрии ячмень

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

07:03 Какие шевроны носят украинские военные и что они означают

07:01 Система ПриватБанка не принимает документы бойцов для льгот на кредиты — причины

06:50 Гривна продолжает укрепляться — курс валют на четверг

06:40 Цены на алюминий в Украине продолжают расти — сколько стоит металлолом в октябре

06:30 Недействительный адрес в обновленных данных — как ТЦК исходит из этой ситуации

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоит зерно в октябре

06:21 В Украине может появиться еще одна вакцинация уже в следующем году

06:10 Пенсионеры получат надбавку в 944 грн — какие условия

06:03 Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

06:01 Ощадбанк списывает с карточек по 100 грн ежемесячно — что нужно знать

Новость с фото

07:03 Какие шевроны носят украинские военные и что они означают

07:01 Система ПриватБанка не принимает документы бойцов для льгот на кредиты — причины

06:50 Гривна продолжает укрепляться — курс валют на четверг

06:40 Цены на алюминий в Украине продолжают расти — сколько стоит металлолом в октябре

06:30 Недействительный адрес в обновленных данных — как ТЦК исходит из этой ситуации

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоит зерно в октябре

06:21 В Украине может появиться еще одна вакцинация уже в следующем году

06:10 Пенсионеры получат надбавку в 944 грн — какие условия

06:03 Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

06:01 Ощадбанк списывает с карточек по 100 грн ежемесячно — что нужно знать

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

26 сентября 2024

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке