Цены на зерновые в Украине на 10 октября 2024 года

Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоит зерно в октябре
Цены на ячмень в Украине продолжают расти, за последнюю неделю зафиксировано новое повышение. Основными причинами этого роста является уменьшение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий и роста спроса на международных рынках.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 10 октября 2024 года.
По состоянию на 10 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 174 грн за тонну вместе с НДС.
Средняя стоимость ячменя в Украине за последнюю неделю выросла почти на 150 грн. В прошлый четверг, 3 октября, тонна ячменя стоила 7 036 грн, а в пятницу, 4 октября, — 7 051 грн. В воскресенье, 6 октября, стоимость этой агрокультуры составила 7 092 грн за тонну, а во вторник, 8 октября, ее цена выросла до 7 131 грн за тонну. В среду, 9 октября, стоимость ячменя составила уже 7 174 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых
Экономист Андрей Новак пояснил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные повреждения, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение посевных площадей и урожая прошлого года.
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.
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