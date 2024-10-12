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Ціни на пшеницю продовжують зростати — скільки коштує тонна зерна в жовтні

12 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 12 жовтня 2024 року
Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати на тлі несприятливих погодних умов і зменшення врожаю, що створює дефіцит пропозиції на ринку. Додатковим фактором є ускладнена логістика через військові дії, що також впливає на підвищення вартості зернових культур.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 12 жовтня.

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Станом на 12 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 546 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця 12 жовтня
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 12 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Ціни на пшениицю за останній тиждень помітно зросли. У п'ятницю, 4 жовтня, вартість пшениці становила 8 183 грн за тонну, а в суботу, 5 жовтня, — 8 296 грн за тонну. У вівторок, 8 жовтня, тонна пшениці коштувала 8 361 грн, а у середу, 9 жовтня — 8 415 грн. У четвер, 10 жовтня, ціна на пшеницю знову зросла і становила 8 489 грн за тонну, а у п'ятницю, 11 жовтня, пшениця коштувала вже 8 546 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури зафіксована і сьогодні. 

Як змінились ціни на пшеницю
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак вказує на серйозні втрати, які зазнав український аграрний сектор через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, соняшнику та ячменю.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно аграрії пшениця

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