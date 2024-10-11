Ціни на зерно в Україні станом на 11 жовтня 2024 року

Збирання врожаю сої. Фото: Bloomberg

За останній тиждень в Україні ціни на сою стабілізувалися, що зумовлено вдалим збором врожаю та активними закупівлями експортерів. Ситуація на міжнародних ринках також сприяє підтриманню цін на сою на стабільному рівні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 11 жовтня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 11 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 19 913 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 11 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

За останні дні середня ціна на сою в Україні не змінилась. Минулої п'ятниці, 4 жовтня, ціна на цю агрокультуру становила 19 709 грн за тонну, а в суботу, 5 жовтня, тонна сої коштувала вже 19 913 грн. Така вартість цієї культури тримається до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більша частина врожаю прямує на експорт, з якого 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.