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Цены на сою в октябре — сколько стоит тонна зерна в Украине

11 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерно в Украине по состоянию на 11 октября 2024 года
Уборка урожая сои. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю в Украине цены на сою стабилизировались, что обусловлено удачным сбором урожая и активными закупками экспортеров. Ситуация на международных рынках также способствует поддержанию цен на сою на стабильном уровне.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 11 октября 2024 года.

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По состоянию на 11 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 913 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя в Украине 11 октября 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 11 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

За последние дни средняя цена на сою в Украине не изменилась. В прошлую пятницу, 4 октября, цена на эту агрокультуру составляла 19 709 грн за тонну, а в субботу, 5 октября, тонна сои стоила уже 19 913 грн. Такая стоимость этой культуры держится по сей день.

Как изменились цены на сою в октябре 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большая часть урожая следует на экспорт, из которого 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.

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