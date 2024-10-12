Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 октября 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Цены на пшеницу в Украине продолжают расти на фоне неблагоприятных погодных условий и сокращения урожая, что создает дефицит предложения на рынке. Дополнительным фактором является усложненная логистика из-за военных действий, что также влияет на повышение стоимости зерновых культур.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 12 октября.

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По состоянию на 12 октября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 546 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 12 октября. Скриншот: tripoli.land

Цены на пшеницу за последнюю неделю заметно выросли. В пятницу, 4 октября, стоимость пшеницы составила 8183 грн за тонну, а в субботу, 5 октября, — 8296 грн за тонну. Во вторник, 8 октября, тонна пшеницы стоила 8 361 грн, а в среду, 9 октября, — 8415 грн. В четверг, 10 октября, цена на пшеницу снова выросла и составила 8 489 грн за тонну, а в пятницу, 11 октября, пшеница стоила уже 8 546 грн. за тонну. Такая стоимость агрокультуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак указывает на серьезные потери, которые понес украинский аграрный сектор из-за российского вторжения. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, подсолнечника и ячменя.