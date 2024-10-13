Цены на зерновые в Украине на 13 октября 2024 года

Уборка урожая. Фото: УНИАН

Цены на подсолнечник в Украине за последнюю неделю испытали существенный рост, вызванный рядом факторов. Восстановление спроса на масличные культуры на мировом рынке, сокращение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий и активизации экспорта оказывают давление на рынок, что приводит к повышению цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 13 октября 2024 года.

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По состоянию на 13 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 23 092 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 13 октября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник за последнюю неделю заметно выросла. В понедельник, 7 октября, тонна подсолнечника стоила 22 306 грн, а во вторник, 8 октября, — 22 389 грн. На следующий день, 9 сентября, стоимость этой зерновой культуры составляла 22 552 грн за тонну, а в четверг, 10 сентября, — 22 767 грн за тонну. В субботу, 12 октября, цена на подсолнечник составила 23 092 грн за тонну. Такая стоимость этой агрокультуры сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.