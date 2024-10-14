Ціни на зернові в Україні станом на 14 жовтня 2024 року

Збір кукурудзи. Фото: Reuters

Ціни на кукурудзу в Україні за останні дні зросли на близько 200 гривень за тонну, що пов’язано з підвищеним попитом на ринку та зменшенням обсягів пропозиції через несприятливі погодні умови. Це зростання відбулося на фоні посухи, що негативно впливає на врожайність, а також через активізацію закупівель з боку переробних підприємств.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 14 жовтня 2024 року.

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Станом на 14 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 478 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 14 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна кукурудзу знову зросла за останні дні. Минулого понеділка, 7 жовтня, ця зернова культура коштувала 8 274 грн за тонну, у вівторок, 8 жовтня, ціна на неї зросла до 8 336 грн за тонну. У середу, 9 жовтня, вартість кукурудзи змінилась і становила вже 8 378 грн за тонну, а в четвер, 10 жовтня, — 8 420 грн за тонну. У п'ятницю, 11 жовтня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 434 грн, а в суботу, 12 жовтня, — 8 478 грн. Така вартість кукурудзи зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, проте ці обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується. Наразі 90% продукції, що експортується, перевозиться морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.