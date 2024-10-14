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Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

14 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 октября 2024 года
Сбор кукурузы. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на кукурузу в Украине за последние дни выросли около 200 гривен за тонну, что связано с повышенным спросом на рынке и уменьшением объемов предложения из-за неблагоприятных погодных условий. Этот рост произошел на фоне засухи, негативно влияющей на урожайность, а также из-за активизации закупок со стороны перерабатывающих предприятий.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 14 октября 2024 года.

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По состоянию на 14 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 478 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза 14 октября 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 14 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена кукурузы снова выросла за последние дни. В прошлый понедельник, 7 октября, эта зерновая культура стоила 8 274 грн за тонну, во вторник, 8 октября, цена на нее выросла до 8 336 грн за тонну. В среду, 9 октября, стоимость кукурузы изменилась и составила уже 8 378 грн за тонну, а в четверг, 10 октября, — 8 420 грн за тонну. В пятницу, 11 октября, тонна этой агрокультуры стоила 8 434 грн, а в субботу, 12 октября, — 8478 грн. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно цены аграрии кукуруза

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