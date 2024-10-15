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В Україні здешевшав ячмінь — скільки коштують зернові у жовтні

15 жовтня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Останніми днями в Україні дещо знизилась вартість ячменю. Щоправда, перед цим ціни на цю зернову культуру довгий час зростали. Як зазначають експерти, вартість ячменю зростає через активний попит та підвищення цін на суміжних ринках та експортному напрямку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 15 жовтня 2024 року.

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Станом на 15 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 210 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 15 жовтня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня переважно зростали, але за останні дні намітилась тенденція на зниження. Так, у понеділок, 7 жовтня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 7 092 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. У суботу, 12 жовтня, вартість цього виду зернових зросла до свого найвищого рівня за тиждень — 7 251 грн, однак вже наступного дня, 13 жовтня, ціни скорегувались до 7 210 грн. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак наголошує на значних збитках, які зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Серед них — обстріл сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїпшениці та кукурудзи.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії ячмінь

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