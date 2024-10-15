Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 октября 2024 года

В Украине подешевел ячмень — сколько стоят зерновые в октябре
В последние дни в Украине несколько снизилась стоимость ячменя. Правда, перед этим цены на эту зерновую культуру долгое время росли. Как отмечают эксперты, стоимость ячменя растет из-за активного спроса и повышения цен на сопредельных рынках и экспортном направлении.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 15 октября 2024 года.
По состоянию на 15 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 210 грн за тонну вместе с НДС.
Цены на ячмень в течение последней недели преимущественно росли, но в последние дни наметилась тенденция к снижению. Так, в понедельник, 7 октября, средняя цена тонны ячменя равнялась 7 092 грн. Это было самым низким показателем за 7 дней. В субботу, 12 октября, стоимость этого вида зерновых выросла до своего самого высокого уровня за неделю — 7 251 грн, однако уже на следующий день, 13 октября, цены скорректировались до 7 210 грн. Такая цена ячменя держится и сегодня.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерна
Экономический эксперт Андрей Новак отмечает значительные убытки, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Среди них обстрел сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.
"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.
Читайте Новини.LIVE!