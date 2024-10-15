Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 октября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние дни в Украине несколько снизилась стоимость ячменя. Правда, перед этим цены на эту зерновую культуру долгое время росли. Как отмечают эксперты, стоимость ячменя растет из-за активного спроса и повышения цен на сопредельных рынках и экспортном направлении.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 15 октября 2024 года.

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По состоянию на 15 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 210 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 15 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень в течение последней недели преимущественно росли, но в последние дни наметилась тенденция к снижению. Так, в понедельник, 7 октября, средняя цена тонны ячменя равнялась 7 092 грн. Это было самым низким показателем за 7 дней. В субботу, 12 октября, стоимость этого вида зерновых выросла до своего самого высокого уровня за неделю — 7 251 грн, однако уже на следующий день, 13 октября, цены скорректировались до 7 210 грн. Такая цена ячменя держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак отмечает значительные убытки, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Среди них обстрел сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.