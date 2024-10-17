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Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

17 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 17 октября 2024 года
Уборка в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю в Украине наблюдается незначительное повышение цен на пшеницу, которое явилось следствием ряда факторов. Среди основных причин – изменения в спросе на международных рынках, колебания обменного курса гривны, а также задержки в поставках из-за нарушений логистических цепей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 17 октября.

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По состоянию на 17 октября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 613 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит тонна пшеницы в Украине 17 октября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 17 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средние цены на пшеницу за последнюю неделю снова выросли. В четверг, 10 октября, цена на пшеницу составила 8 489 грн за тонну, а в пятницу, 11 октября, пшеница стоила уже 8 546 грн за тонну. В субботу, 12 октября, тонна пшеницы стоила уже 8 583 грн, а во вторник, 15 октября, — 8 603 грн. В среду, 17 октября, цена пшеницы снова выросла и составила уже 8 613 грн за тонну. Такая стоимость агрокультуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на пшеницу в октябре
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический аналитик Андрей Новак отмечает, что украинский аграрный сектор понес значительные потери в результате российского вторжения. К этим потерям относятся обстрелы сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры, а также похищение зерна русскими войсками.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, подсолнечника и ячменя.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно аграрии пшеница

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