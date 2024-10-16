Ціни на зернові в Україні станом на 16 жовтня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після досить відчутного зростання протягом кількох місяців в Україні на цьому тижні стабілізувались ціни на сою. За останні 7 днів вартість цієї зернової культури майже не змінилась. При цьому російські військові продовжують цілеспрямовані атаки на портову інфраструктуру півдня України, що призводить до значних руйнувань та створює загрозу для світової продовольчої безпеки. За останні три місяці вони здійснили близько 60 ударів по портах, цивільних судах та зерносховищах. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено або знищено близько 300 об'єктів інфраструктури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 16 жовтня 2024 року.

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Станом на 16 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 19 915 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 16 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні були досить стабільними. За тиждень вартість тонни цієї зернової культури зросла всього на 2 гривні. Так, у вівторок, 8 жовтня, ціна сої дорівнювала 19 913 грн за тонну. На цьому рівні вона знаходилась до суботи, 12 жовтня. В цей день її вартість зросла до 19 915 грн за тонну. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Проте через втрату значних посівних площ на сході країни обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн. Для внутрішніх потреб Україні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, а більшість урожаю вирушає на експорт. Нині 90% продукції, що експортується, транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, пшениці та кукурудзи.