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В Украине стабилизировалась стоимость сои — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

16 октября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 16 октября 2024 года
Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После достаточно ощутимого роста в течение нескольких месяцев в Украине на этой неделе стабилизировались цены на сою. За последние 7 дней стоимость этой зерновой культуры почти не изменилась. При этом российские военные продолжают целенаправленные атаки на портовую инфраструктуру юга Украины, что приводит к значительным разрушениям и создает угрозу мировой продовольственной безопасности. За последние три месяца они совершили около 60 ударов по портам, гражданским судам и зернохранилищам. В результате этих обстрелов было повреждено или уничтожено около 300 объектов инфраструктуры.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 16 октября 2024 года.

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По состоянию на 16 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 915 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 16 октября 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 16 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние дни цены на сою в Украине были достаточно стабильными. За неделю стоимость тонны этой зерновой культуры выросла всего на 2 гривны. Так, во вторник, 8 октября, цена сои была равна 19 913 грн за тонну. На этом уровне она находилась до субботы, 12 октября. В этот день ее стоимость выросла до 19 915 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 16 октября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако из-за потери крупных посевных площадей на востоке страны объемы сократились до 78 миллионов тонн. Для внутренних нужд Украине необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, а большинство урожая отправляется на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции транспортируется морем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, пшеницы и кукурузы.

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